Зима, Иркутская область, 13 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области известила о проведении проверки по факту пожара в стопящейся школе, расположенной в городе Зима. Как сообщает 13 апреля пресс-служба ведомства, возгорание случилось утром, в 5:00 местного времени в здании, расположенном по ул. Коммунистическая. Площадь пожара составила около 160 квадратных метров. В результате происшествия ни кто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются.

Прокуратура Иркутской области Прокуратурой организована проверка по факту возгорания в строящейся школе в г. Зима

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, всего несколько дней назад на стройплощадке побывал губернатор Приангарья Игорь Кобзев и сообщил, что стройка должна была закончится в конце 2022 года. Он отмечал, что данное учебное заведение рассчитана на 352 учащихся: частично ведётся установка окон, идут работы по кладке кирпичных блоков. Общая готовность — около 44%.

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В рамках реализации национального проекта «Образование» и соответствующих региональных программ в Приангарье за три года построят 19 школ, хотя есть потребность в не менее 60 учебных заведений.

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