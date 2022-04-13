В акватории Японского моря пропали 3 человека после опрокидывания судна
Южно-Сахалинск, 13 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В акватории Японского моря из-за непогоды 11 апреля перевернулось судно — в воду упали четыре жителя Сахалина. По факту нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц возбужденно уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Восточном межрегиональном СУТ ТК РФ.
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Шторм
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Одного человека, который оказался за бортом, спас экипаж полупогружной плавучей буровой установки «Полярная звезда». Местонахождение ещё троих до сих пор не установлено.
Как сообщало ИА REGNUM, В Чувашии с таянием снега растёт число происшествий на воде. Один из рыбаков погиб, другого удалось спасти.