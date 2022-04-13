Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам дня 12 апреля рубль показал смешанную динамику против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Images Money

Пара доллар/рубль повысилась на 0,78%, до 79,68 руб., фунт/рубль — на 0,85%, до 103,87 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,03%, до 86,25 руб.

Торги по рублевым парам проходили относительно спокойно. Основные валюты торговались в узких ценовых диапазонах.

Объем торгов за день составил $936 млн против $1,1 млрд днем ранее и среднего объема $2,84 млрд за последние за 90 дней. Волатильность на валютном рынке оставалась низкой даже после публикации отчета по инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте взлетели на 8,5% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1981 года.

Индекс доллара сначала снизился, затем обновил максимум на фоне ралли доходности десятилетних гособлигаций США. Пара доллар/рубль осталась торговаться на уровне 79,75 руб.

Это указывает на то, что продажа экспортной валютной выручки по объёму примерно равна спросу на валюту со стороны спекулянтов.

Сегодня, 13 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $105 за баррель. Учитывая, что с 7 апреля на рынке наблюдается сокращение коротких позиций по доллару и увеличение длинных позиций, нужно быть готовым к ослаблению рубля до 85 рублей.

Текущая фаза консолидации больше похожа на фазу накопления. ЦБ РФ отменил комиссию на покупку валюты, поэтому активность спекулянтов будет возрастать с каждым днем.

Наибольшие торговые объемы зафиксирована в паре юань/рубль. 12 апреля был установлен очередной рекорд объема: 25,18 млрд рублей.

Читайте также: Позиции рубля стабилизируются на уровне 79-80 за доллар