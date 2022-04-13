Вашингтон, 13 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вновь сделал резкий выпад в адрес президента России Владимира Путина, заявив, что российский лидер якобы проводит в отношении Украины политику «геноцида». Он сказал об этом в ходе общения с журналистами после своего выступления штате Айова, эту встречу транслировал телеканал CNN.

U.S. National Archives Джо Байден

При этом ранее во время указанного митинга американский лидер намекнул на то, что он считает политику Путина отношении Украины «геноцидом», одинока не стал говорить имя российского президента в этом контексте.

«Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее, что Путин просто-напросто пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем», — сказал Байден журналистам.

Также он добавил, что Белый дом предоставит возможность юристам международного уровня решать, может ли относиться такой термин к данной ситуации и уточнил, что ему кажется, что это именно так.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики утром 13 апреля произвели обстрел населённого пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».