Томск, 13 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Томской области за месяц (в марте 2022 года по отношению к февралю) цены на непродовольственные товары увеличились в среднем на 12,2% (в марте 2021 года – на 0,7%). Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

Дарья Драй ИА REGNUM Смартфон

Значительнее всего в регионе подорожали светодиодные лампы (на 52,8%), обручальные золотые кольца (на 52%), напольные электропылесосы (на 39,1%).

Стали дороже двухкамерные холодильники ёмкостью 250-360 л (на 37,3%), одноразовые бритвенные станки (на 36,8%), шкафы (на 33,1%), наборы корпусной мебели (на 32,8%), флеш-накопители USB (на 31,7%), швейные машины (на 30,4%), легковые новые иномарки (на 30,2%), смартфоны (на 29,8%).

Что касается услуг, в среднем они подорожали на 6,7% (в марте 2021 года – на 0,6%).

Поездка на отдых в Турцию выросла в цене на 84,5%; плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) – на 59,1%; поездка на отдых в ОАЭ – на 27,7%; поездка на отдых в Египет – на 24,9%.

Подорожали ксерокопирование документа (на 23,7%), установка пластиковых окон (на 19%), шиномонтаж колёс легкового автомобиля (на 18,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, продовольственные товары в марте 2022 года в Томской области подорожали в среднем на 6,3%.

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