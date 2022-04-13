Каргасокский район, Томская область, 13 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 12 апреля закрыли последнюю действовавшую ледовую переправу через реку Нюролька у села Мыльджино в Каргасокском районе Томской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Томской области Ледовая переправа в Томской области

На переправе установлены запрещающие знаки, провели обваловку подъездных путей. Таким образом, на территории области к настоящему времени закрыты все ледовые трассы.

«Всего в зимний период в регионе действовала 61 ледовая переправа в девяти районах области и два наплавных моста», — добавили в ведомстве, призвав жителей не выходить на весенний лёд.