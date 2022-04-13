Пекин, 13 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Китаем вырос по итогам первого квартала 2022 года. Об этом 13 апреля сообщает главное таможенное управление КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

В первом квартале объём торговли между двумя странами составил 38,17 млрд долларов. По сравнению с тем же периодом 2021 года, рост составил 28,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, после открытия трансграничного моста из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) потребуется время для того, чтобы адаптировать работу организаций и ведомств, которые будут курировать движение по нему.