Токио, , 08:09 — REGNUM Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» и морские силы самообороны Японии проводят совместные учения в Японском море. Об этом 13 апреля сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио.

Авианосец США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Мацуно, целью совместных учений является укрепление двустороннего взаимодействия между США и Японией. Генсек японского правительства заверил, что военные учения не направлены против какой-либо конкретной страны. Мацуно подчеркнул, что Япония продолжит укрепление своего оборонного потенциала.

Телеканал NHK отмечает, что в последний раз американский авианосец заходил в акваторию Японского моря в 2017 году. Проведение совместных американо-японских учений ряд СМИ связывает с будущим празднованием в Северной Корее 110-летия со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена, которое состоится 15 апреля. Затем, 25 апреля, КНДР будет отмечать 90-летний юбилей со дня создания Корейской народной армии. В США и в Японии опасаются, что в честь этих знаменательных для КНДР дат Пхеньян может осуществить очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или ядерные испытания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заходе в Японское море атомного американского авианосца «Авраам Линкольн».

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