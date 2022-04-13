Чэнду, Китай, , 08:08 — REGNUM Ливни и град в ночь на 11 апреля оставили без электричества почти 400 000 домохозяйств в городе Цзыяне провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

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Экстремальные погодные условия повредили 42 десятикиловольтные линии электропередачи в городе. К 14:00 по пекинскому времени 12 апреля более 350 000 домохозяйств все еще оставались без электричества.

Ремонтные работы продолжаются, и ожидается, что электричество должно быть восстановлено во всех оставшихся пострадавших домохозяйствах к 18:00 следующего дня, по данным городского филиала Государственной электросети.

В уезде Аньюэ от штормов пострадали около 10 000 человек в 11 населенных пунктах, при этом 20 человек получили незначительные травмы, сообщили местные власти.

По данным метеорологического департамента уезда, здесь выпало до 108,6 мм осадков, и на него обрушился сильнейший шторм с момента начала наблюдений, который сопровождался порывами ветра до 134,6 км/ч.