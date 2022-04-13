Сакраменто, США, , 08:09 — REGNUM В результате стрельбы в одном из торговых центров в американском городе Викторвилл (штат Калифорния) была ранена девятилетняя девочка, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на данные полиции.

Полиция США Tony Hisgett

Отмечается, что ребенок был госпитализирован, сейчас ее состояние стабильное. Сотрудники полиции ищут стрелявшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля на станции метрополитена 36th St. в Сансет Парке в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере 24 человека. Президент США Джозеф Байден заявил, что преступник, открывший огонь по людям в метрополитене, будет найден.

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