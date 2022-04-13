Джакарта, , 08:07 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о председательстве в G20 на фоне давления со стороны западных стран по поводу присутствия на форуме президента России, сообщает CNN Indonesia.

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«Мы ждем реальных результатов от G20», — заявила Ретно Марсуди во время пресс-конференции.

В разгар этого сложного времени Ретно Марсуди отметила, что Индонезия продолжит открытое общение и консультации со всеми членами G20.

Как сообщало ИА REGNUM, Bank Mandiri официально стал генеральным спонсором проведения чемпионата мира по футболу 2023 года на территории Индонезии.

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