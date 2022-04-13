Кызыл, , 08:07 — REGNUM В Туве объявили в розыск двух без вести пропавших девушек 2007 года рождения, учащихся школы №18 Кызыла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике

5 апреля около 11 часов утра школьницы вышли из дома и до настоящего времени не вернулись. При этом родители пропавших обратились в полицию лишь 12 апреля.

Девушки обе были без шапки. На одной из них была короткая куртка коричневого цвета без капюшона, светло-розовые кроссовки. Вторая была одета в безрукавку розового цвета, чёрные кроссовки и чёрные джинсы.