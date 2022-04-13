Донецк, , 08:05 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел донецкого города Ясиноватая. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Система залпового огня «Град»

В 7:05 с украинских позиций в Авдеевке был совершён обстрел Ясиноватой. Для атаки украинские националисты использовали БМ-21 «Град». Всего выпущено пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере пять обстрелов территории Луганской Народной Республике были совершены украинскими боевиками за последние сутки.