Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Соглашения с властями Молдавии об увеличении предоставляемого республике кредита на $267 млн достиг Международный валютный фонд (МВФ), сообщается на сайте организации.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, общий объем кредитных средств, которые могут быть выделены Кишиневу со стороны фонда, составит $815 млн. В сообщении подчеркивается, что увеличение поддержки призвано помочь Молдавии справиться с последствиями специальной военной операции на Украине, а также с ростом цен на энергоносители и продовольствие.

Отмечается, что указанное решение может быть утверждено Исполнительным советом МВФ уже в мае 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о планах правительства страны предложить молдавскому парламенту продлить режим чрезвычайного положения в республике на период действия специальной военной операции на Украине.

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