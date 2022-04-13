Вашингтон, 13 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Соглашения с властями Молдавии об увеличении предоставляемого республике кредита на $267 млн достиг Международный валютный фонд (МВФ), сообщается на сайте организации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Таким образом, общий объем кредитных средств, которые могут быть выделены Кишиневу со стороны фонда, составит $815 млн. В сообщении подчеркивается, что увеличение поддержки призвано помочь Молдавии справиться с последствиями специальной военной операции на Украине, а также с ростом цен на энергоносители и продовольствие.

Отмечается, что указанное решение может быть утверждено Исполнительным советом МВФ уже в мае 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о планах правительства страны предложить молдавскому парламенту продлить режим чрезвычайного положения в республике на период действия специальной военной операции на Украине.