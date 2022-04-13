Самара, , 08:09 — REGNUM Первую очередь реконструкции набережной и прилегающей к ней территории в Тольятти намерены завершить осенью текущего года. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

Набережная © ИА REGNUM

Сообщается, что сейчас в городе продолжаются работы по реконструкции старого пляжа и прилегающей к нему территории. Протяженность набережной составляет более трех километров.

Отмечается, что специалисты уже выполнили планировку пляжа, сейчас они завершают все бетонные работы. Строители устанавливают лестницы, монтируют опорные стены и амфитеатры. Также уже решена и главная проблема – реконструкция берегового укрепления.

Сообщается, что работы ведутся сразу на трех очередях набережной. Первую очередь планируется завершить осенью текущего года.

По словам представителя подрядной организации, сроки не смогут нарушить даже непростые экономические условия.