Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 500 миллионов. Это 13 апреля следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире был выявлен500 363 741 заразившийся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 6 183 944.

При этом отмечается, что что в настоящее время в мире были использовано в обще сложности свыше 11,12 млрд доз вакцины от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа 28 038 новых случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано в Китае.