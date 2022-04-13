Вашингтон, 13 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 500 миллионов. Это 13 апреля следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире был выявлен500 363 741 заразившийся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 6 183 944.

При этом отмечается, что что в настоящее время в мире были использовано в обще сложности свыше 11,12 млрд доз вакцины от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа 28 038 новых случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано в Китае.