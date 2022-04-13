Пекин, , 08:03 — REGNUM В ближайшие годы Пекин планирует построить больше инфраструктуры для зарядки электромобилей, а к 2025 году общее количество зарядных станций достигнет 700 000 единиц, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные власти будут поощрять установку колонок для зарядки электромобилей в жилых кварталах по всему городу в ближайшие годы, сказал сотрудник Пекинской муниципальной комиссии городского управления Чай Вэньчжун.

К 2025 году владельцы электромобилей в равнинных районах города будут иметь доступ к точкам зарядки в пределах 3 км, в то время как жители центральных районов будут иметь точки зарядки в пределах 900 метров.

Городские власти по городскому управлению и плану развития также намерены построить общественную инфраструктуру зарядки для электровелосипедов во всех жилых районах к концу этого года.