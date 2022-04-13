Манила, 13 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. На Филиппинах число подтверждённых жертв тропического шторма «Агатон» («Меги») достигло 58 человек. Об этом со ссылкой на опубликованные властями республики сводки 13 апреля сообщает Agence France-Presse.

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Согласно последним данным, больше всего погибших обнаружено в провинции Лейте — 47 человек. Ещё 27 человек в этом регионе числятся пропавшими без вести.

Удар стихии затронул 580 тысяч жителей Филиппин в 26 провинциях страны. Более 42 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В результате разгула стихии произошли многочисленные сходы оползней, наводнения, было затоплено несколько районов, разрушены мосты и автодороги.

В настоящее время тропический шторм ослабел до уровня тропической депрессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 43 человек возросло число погибших в результате удара тропического шторма «Агатон» («Меги») на Филиппинах.