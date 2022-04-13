Екатеринбург, , 08:02 — REGNUM В одну из школ Екатеринбурга дети пронесли муляж пистолета. Об этом пишут местные СМИ.

Пистолет

По данным Е1. ru, тревогу в связи с этим высказали законные представители учащихся. В городском УМВД журналистам подтвердили факт того, что в одну из школ пронесли макет оружия. Образовательное учреждение находится в Верх-Исетском районе. На странице одного из учащихся в соцсетях размещена фотография с предметом, похожим на пистолет.

В ходе проверки выяснилось, что девятиклассник принёс игрушечный пистолет из дома и показал его однокласснику, который с ним сфотографировался. При этом каких-либо угроз подростки никому не высказывали и не совершали иных противоправных действий. С учащимися и их законными представителями провели беседу, а в школе продолжается проверка.