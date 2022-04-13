Вильнюс, , 07:59 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа в ближайшее время прибудет в Киев с официальным визитом. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Направляюсь в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи», — заявил он.

Тем не менее сроки визита и программу Науседа раскрывать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские власти отказали в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с президентом ФРГ из-за его якобы пророссийской позиции.