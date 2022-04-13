Пекин, 13 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Добыча нефти и газа китайской компанией Daqing Oilfield Co., Ltd. в первом квартале 2022 года составила 10,61 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефтяное месторождение Дацин, расположенное в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, является одной из крупнейших нефтедобывающих баз страны. В прошлом году добыча нефти и газа компании достигла 43,22 млн тонн нефтяного эквивалента.

Несмотря на растущие трудности в эксплуатации, компания намерена добыть в этом году более 40 млн тонн нефтяного эквивалента, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Китая. Открытое в 1959 году нефтяное месторождение внесло значительный вклад в современную систему нефтяной промышленности Китая.