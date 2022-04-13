Южно-Сахалинск, 13 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Специальная операция России в защиту Донбасса призвана остановить националистов и пресечь давление на простых граждан, уверен руководитель федерации армейского рукопашного боя Сахалинской области Евгений Пряхин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Специальная операция призвана остановить националистов, пресечь давление на простых граждан. А агрессоры, в том числе в информационном пространстве, пытающиеся искажать реальные факты, должны быть наказаны», — цитирует Евгения Пряхина телеграм-канал правительства островного региона.

Федерация в поддержку президента России Владимира Путина, Вооруженных сил РФ и проводимой спецоперации на открытии VI турнира по армейскому рукопашному бою на кубок Героя России, полковника Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, разведчика А. Ю. Фомина показала патриотичный клип.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере пять обстрелов территории Луганской Народной Республике были совершены украинскими боевиками за последние сутки.