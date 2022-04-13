Пермь, 13 апреля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Пермском крае заработная плата главврачей больниц достигает 200 тыс. рублей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на отчет минздрава региона о среднемесячной зарплате за 2021 год руководства клиник.

Деньги

Самая высокая среднемесячная зарплата у главврача Пермской краевой клинической больницы Анатолия Касатова — 227 тыс. рублей. Чуть меньше зарплата у главврача Северной больницы Коми-Пермяцкого округа Сергея Куделко — 222 тыс. рублей. Главный врач Краевой больницы имени Вагнера Руслан Кулаков в 2021 году получал в среднем 213 тыс. рублей в месяц.

Стоит отметить, Пермский край в 2022 году получит из федерального центра 796 млн рублей. Средства пойдут на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи.