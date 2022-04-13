Благовещенск, 13 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Артель старателей «Александровская» в Амурской области оплатила ущерб, нанесённый водным объектам региона. Золотодобывающая компания загрязнила ручей Еловый и реку Макча, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры.

AntonTulskiy Добыча золота

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В установленных организацией дамбах сотрудники надзорного ведомства обнаружили промоины, через которые загрязнённую после промывки драгметалла воду сбрасывали в ручей Еловый, впадающий в реку Макча. Нормативы по содержанию взвесей в водоёмах были превышены.

Генеральный директор компании заплатил штрафы за нарушение требований лицензии пользования недрами и условий использования и правил охраны водного объекта. Общая сумма взыскания составила 580 тыс. рублей.

Ущерб, нанесённый реке, оценили в 22,93 млн рублей. Компания возместила эту сумму в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ужесточают надзор за золотодобывающими предприятиями, а за небольшими артелями будет установлен особый контроль. Такое поручение дал профильным министерствам и надзорным ведомствам губернатор региона Василий Орлов. Он заявил, что пока штрафы за причинение ущерба природе не сопоставимы с размерами прибыли этих компаний.