Улан-Удэ, , 07:53 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования, таким образом, достигло 135 299, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных – 47 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели после COVID-19 за весь период пандемии 131 562 пациента, в том числе 98 за последние сутки. Зарегистрировано один новый летальный случай, а всего жертвами коронавируса в республике стали 1986 человек.