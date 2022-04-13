Владивосток, , 07:59 — REGNUM Прокуратура Владивостока провела проверку по обращению работников КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» о неполучении специальной выплаты за работу с ковидными пациентами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Скорая помощь

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Установлено, что с января по ноябрь 2021 года бригада скорой помощи выезжала 18 раз по вызовам к пациентам с признаками коронавируса, у которых в дальнейшем диагноз COVID-19 подтвердился.

В нарушение положений действующего законодательства 30 работникам не начислили положенные специальные социальные выплаты.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление руководителю ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, 30 медработников получили в общей сложности около 200 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, более 800 млн рублей было выделено в 2021 году в Башкирии на стимулирующие выплаты медицинским работникам за вакцинацию и работу в ковидных госпиталях.