Лондон, 13 апреля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Возможность запрета на ввоз в страну французских бульдогов и мопсов в связи с жалобами зоозащитников рассмотрит парламент Великобритании. Об этом 12 апреля сообщает издание The Sun.

Французский бульдог. (сс) Raphy67

Зоозащитная организация Blue Cross считает, что заводчики мопсов и бульдогов из-за чрезмерного разведения этих двух пород собак подвергли здоровье животных опасности. Зооактивисты в числе проблем со здоровьем у собак назвали заболевания глаз, кожные заболевания, затрудненное дыхание и деформации позвоночника.

При этом, по данным организации, бульдоги и мопсы составляют 20% от общего числа пород собак в Великобритании. Blue Cross требует введения в Великобритании специального сертификата, который будет свидетельствовать об отсутствии у собаки проблем со здоровьем, которые могут быть переданы следующему поколению.

Подобный прецедент с запретом разведения двух пород собак был в Норвегии, власти в этой стране запретили разведение английских бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей из-за врождённых проблем со здоровьем у этих пород собак, которые передаются из поколения в поколение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве зоозащитницы ввести в России мораторий на разведение собак и кошек.