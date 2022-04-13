Иркутск, , 07:50 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области сообщают подробности серьёзного пожара, произошедшего сегодня утром, 13 апреля, из-за включённого майнингового оборудования в пятиэтажном доме на улице Полярной в Иркутске.

Стихийный майнинг стал причиной пожара в Иркутске МЧС

Очевидцы сообщали, что горит однокомнатная квартира на первом этаже, а подъезд многоквартирного дома быстро заполняется дымом.

На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры шел густой дым, из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек.

«В связи с тем, что данный дом является газифицированным, было принято решение эвакуировать всех жильцов и отвести их на безопасное расстояние. Два отделения оперативно вывели еще 30 человек из квартир с верхних этажей и из соседнего подъезда.

Одновременно звено газодымозащитной службы проникло в горящую квартиру. В одной из комнат был обнаружен очаг пожара, на ликвидацию которого потребовалось менее 5 минут.

Еще некоторое время понадобилось для контрольного вскрытия деревянного пола и проливки скрытых очагов», — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №5 города Иркутска Александр Пельменев.

В ходе осмотра места пожара дознаватели МЧС России обнаружили поврежденный огнем так называемый «шумобокс» с майнинговым оборудованием. Как пояснил хозяин квартиры, который на момент пожара отсутствовал, в районе 5:00 утра ему на сотовый телефон поступило сообщение о том, что оборудование выключилось. А уже через 10 минут позвонили соседи и сообщили о пожаре в квартире.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области отмечают значительный рост числа пожаров, на которых было обнаружено поврежденное майнинговое оборудование. С начала 2022 года на 12 пожарах дознавателями были найдены сгоревшие специальные боксы и оргтехника.

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