Веллингтон, 13 апреля 2022, 07:49 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 9 495 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.
Из них 1828 приходится на город Окленд, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции. Другие случаи заболевания зафиксированы во всех регионах Новой Зеландии. Также 47 носителей SARS-CoV-2 выявили на границе при въезде на новозеландскую территорию.
В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечится 551 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них 27 размещены в отделениях интенсивной терапии. Также за 12 апреля в стране скончались 15 пациентов с COVID-19. Отмечается, что с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 793 740 случаев заражения SARS-CoV-2.