Веллингтон, 13 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 9 495 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

Из них 1828 приходится на город Окленд, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции. Другие случаи заболевания зафиксированы во всех регионах Новой Зеландии. Также 47 носителей SARS-CoV-2 выявили на границе при въезде на новозеландскую территорию.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечится 551 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них 27 размещены в отделениях интенсивной терапии. Также за 12 апреля в стране скончались 15 пациентов с COVID-19. Отмечается, что с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 793 740 случаев заражения SARS-CoV-2.