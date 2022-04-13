Шанхай, Китай, 13 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Фьючерсы на сырую нефть закрылись с повышением в ходе дневных торгов на Шанхайской Международной энергетической бирже 12 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

螺钉 Шанхайская фондовая биржа

Самый активный контракт на сырую нефть с поставкой в мае 2022 года подорожал на 9,2 юаня (около $1,44) и закрылся на уровне 635,4 юаня за баррель. Общий объем торгов по 11 фьючерсным контрактам на сырую нефть, котирующимся на бирже, составил 241 223 лота, а оборот составил около 149,27 млрд юаней.

Китай запустил торговлю фьючерсами на сырую нефть, которая открыта для иностранных инвестиций, в марте 2018 года.