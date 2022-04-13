Ханты-Мансийск, 13 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. С нефтедобытчика — АО «Каюм нефть», которое находится под наблюдением, требуют свыше 1 млрд рублей. Претензии налогового органа в рамках банкротного спора арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа рассмотрит 16 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 обратилась в суд с заявлением о вступлении в дело о банкротстве, предъявив претензии в размере 1 058 313 542 рубля 52 копейки.

Напомним, в ноябре 2021 года суд признал обоснованным заявление ПАО «Банк Югра» в лице конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ввёл в отношении нефтедобытчика первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года эта же нефтедобывающая компания проиграла крупный спор Росприроднадзору. Речь шла о долге по плате за негативное воздействие на природу за четыре года — 147,2 млн рублей.