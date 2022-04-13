Томск, , 07:44 — REGNUM В Томской области за месяц (в марте 2022 года по отношению к февралю 2022 года) продовольственные товары подорожали в среднем на 6,3% (в марте 2021 года – на 0,9%). Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

Лук Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Значительнее всего подорожали репчатый лук (на 57,5%), сахар-песок (на 51,6%), свежие помидоры (на 48,5%).

Бананы выросли в цене на 32,5%; свежая белокочанная капуста – на 31,3%; свёкла – на 27,3%; апельсины – на 23,1%; морковь – на 20,8%.

Шоколадные натуральные конфеты стали дороже на 19,9%; газированные напитки – на 19%; карамель – на 16,8%; крупа гречневая-ядрица – на 12,1%.

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов увеличились на 7,7%; подсолнечное масло – на 7%, пшеничную муку – на 6,3%.

Питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности подорожало на 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в марте 2022 года составила 6034,37 рубля.

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