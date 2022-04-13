Иркутск, , 07:44 — REGNUM Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области отмечают значительный рост числа пожаров, на которых было обнаружено поврежденное майнинговое оборудование. Как сообщает пресс-служба ведомства, только с начала 2022 года на 12 пожарах дознавателями были найдены сгоревшие специальные боксы и оргтехника.

«Владельцы стихийных ферм чаще всего устанавливают «машинки» на балконах и в пустых квартирах, при этом оставляют работающую технику без присмотра круглосуточно. Шумоизоляционные и виброизоляционные боксы, выполненные из горючих материалов, создают дополнительную пожарную нагрузку», — пояснили спасатели

Как сообщало ИА REGNUM, майнинг и низкая стоимость электроэнергии в Иркутской области, где действует Братская ГЭС, кажется стала проблемой для всех: энергетиков, пожарных, полиции и даже самих майнеров.

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