Ульяновск, , 07:42 — REGNUM В Ульяновской области произошла очередная коммунальная авария, на этот раз – в Мелекесском районе. Об этом сообщает управление МЧС.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

12 апреля в 19:40 в ведомство поступила информация об отключении газоснабжения в селе Старая Сахча Мелекесского района.

«Причина отключения – утечка газа из газопровода высокого давления. Перекрыты задвижки», — говорится в сообщении управления.

По данным спасателей, без газа остались две школы, участковая больница и 230 домов, в которых проживают 690 человек, включая 150 детей. В ведомстве уточняют, что школьники в настоящее время находятся на каникулах, а в больнице нет пациентов.

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить 13 апреля к 13:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Ульяновске из-за аварии на трубопроводе без воды в посёлке Мостовая оставались более 3,6 тыс. жителей. 7 февраля в региональном центре подтопило улицы на проспектах Гая и трёх проездах, 2 января в ряде домов на улице Западный бульвар отключалась холодная вода.

Подробнее: В Ульяновске из-за аварии без воды оставались более 3,6 тыс. жителей