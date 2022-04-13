Донецк, 13 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике из установки реактивной системы залпового огня «Град» вновь совершили 13 апреля вооруженные формирования Украины (ВФУ), сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В направлении населенного пункта украинские боевики выпустили пять ракет. Подобный обстрел ВФУ совершили также 12 апреля, использовав десять ракет из «Града».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) распространило информацию о том, что украинские боевики за сутки обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР.