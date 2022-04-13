Челябинск, 13 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Челябинске состоится три репетиции торжественного построения, которое пройдёт в День Победы. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Оттачивать шаг участникам построения предстоит 21 и 27 апреля. А 6 мая к репетиции привлекут военную технику.

Всего в построении примут участие 1800 человек. Они пройдут по Площади Революции.