В Челябинске отрепетируют торжественное построение ко Дню Победы
Челябинск, 13 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Челябинске состоится три репетиции торжественного построения, которое пройдёт в День Победы. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Оттачивать шаг участникам построения предстоит 21 и 27 апреля. А 6 мая к репетиции привлекут военную технику.
Всего в построении примут участие 1800 человек. Они пройдут по Площади Революции.