Пермь, , 07:36 — REGNUM В Перми муниципальные чиновники в судебном порядке намерены потребовать сноса торгового павильона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Под снос Цитата из кф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ)

Павильон расположен на ул. Уинской. Чиновники сделали вывод, что объект является самовольной постройкой. Земельный участок для строительства торгового павильона не предоставлялся, разрешение на строительство не выдавалось.

Администрация Мотовилихинского района готовит документы для подачи иска. В нем истец потребует признать постройку самовольной и снести незаконный объект.