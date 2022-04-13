Иркутск, 13 апреля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Иркутская область обеспечена элитными семенами зерновых и зернобобовых культур, сообщает 13 апреля телеграм-канал правительства региона.

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Отмечается также, что в семеноводческих хозяйствах под урожай 2022 года произведено 18,5 тыс. тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур. Это на 19% выше, чем заявленная потребность сельхозтоваропроизводителей региона.

Всего под урожай 2022 года засыпано 145,2 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, это на 8% больше запланированного. Подготовлено 191,2 тыс. га паров, вспахано 147,5 тыс. га зяби. Планируется увеличить посевную площадь и яровой сев, в том числе под зерновыми и масличными культурами.

Общая посевная площадь в этом году составит 704,8 тыс. га, что на 9,1 тыс. га больше уровня 2021 года, яровой сев возрастёт на 15,4 тыс. га и составит 620,7 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях жёстких антироссийских санкций поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности стала приоритетной задачей властей Приангарья.

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