Екатеринбург, 13 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге администратор одного косметологического центра присвоила 513 тыс. рублей. Об этом информирует отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

38-летняя гражданка среди прочего принимала деньги от клиентов в тот период, когда касса уже не работала, а утром должна была сдавать полученные деньги и отчитываться. Из-за претензий к качеству её работы с финансовыми документами даме пришлось уволиться. А затем в ходе инвентаризации и была выявлена недостача.

Гражданка призналась полицейским, что присвоила часть выручки и потратила на свои нужды. Ей может грозить шесть лет колонии. Пока её отпустили под подписку о невыезде.