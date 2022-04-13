Ульяновск, , 07:31 — REGNUM В Ульяновской области в очередной раз значительно сократилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативной информации, 12 апреля в области официально выявлено 145 носителей SARS-CoV-2, что на 37 случаев меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 11 апреля (182 случая). Таким образом, суточный спад составил 20,3%.

В Ульяновской области для выявления случаев заражения коронавирусом сделано 2 006 023 лабораторных тестов, в том числе 12 апреля проведено 2855 исследований.

Напомним, что 11 апреля по сравнению с 10 апреля количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом снизилось на 12,5%, 10 апреля по сравнению с 9 апреля – на 11,86%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области от ковида умерли 4598 человек, в том числе пятые сутки подряд умирали по два пациента с коронавирусом. Смертность составила 2,3%.

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