Иркутск, , 07:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 13 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8527 человек, причём семеро из них погибли за последние сутки.

Обед Денис Абрамов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 289 842 (+168 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 542 (-27 за сутки).

В то же время выздоровел 283 391 пациент (+426 за сутки).

Ещё 664 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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