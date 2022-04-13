Оренбург, , 07:28 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2022 года в налоговую службу поступило 1823 заявления физических лиц о льготах по имущественным налогам (транспортный и земельный налог, налог на имущество физических лиц). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стоит отметить, в 2021 году правом на льготу по налогу на имущество физических лиц воспользовались более 401 тысячи человек, земельному налогу — более 284 тысяч и транспортному налогу — более 225 тысяч граждан.

Налоговики напоминают, что сейчас действует беззаявительный порядок предоставления физическим лицам налоговых льгот по имущественным налогам. Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв. метров могут не направлять заявления о предоставлении льготы.