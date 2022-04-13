Кемерово, , 07:28 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области прекратил рассмотрение банкротного иска по делу, инициированному налоговым органом в отношении ООО «Машиностроительный завод «ФАЛАР», которое числится производителем оборудования, в том числе для сферы строительства. Основанием возвращения иска стало то, что ИФНС не предоставила подтверждения о наличии у ответчика имущества, за счёт которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В определении суда также отмечается, что «уполномоченным органом не доказана обосновывающая вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве».

Напомним, иск подан в связи с долгом на 4,1 млн рублей. Дело стартовало в феврале 2022 года.

На заводе, созданном в 2014 году, трудятся около 40 рабочих. Директор и владелец — Александр Федоров.