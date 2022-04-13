Тюмень, , 07:22 — REGNUM Тюменский областной суд заменил меру пресечения бывшему директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игорю Фролову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы тюменской области.

Уборка снега. Тюмень Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Под домашним арестом обвиняемый в мошенничестве экс-чиновник будет находиться до 2 июня 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, являясь директором дептранса Тюмени, в течение 2020–2021 годов Игорь Фролов вместе со своим сотрудником, матерью и ещё одним бизнесменом участвовал в хищении пяти миллионов рублей, предназначенных для содержания и уборки дорог. По информации СУ СКР по Тюменской области Фролов вину признал, активно сотрудничает со следствием и готов возместить ущерб.

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