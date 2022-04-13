Пермь, , 07:21 — REGNUM В Перми начался ямочный ремонт. При этом используют горячий асфальт, сообщает пресс-служба мэрии.

Ямочный ремонт City-yaroslavl.ru

Погодные условия позволили приступить к ремонтным работам. В первоочередной план включены участки улиц, на которых после зимы образовались выбоины. Чиновники подчеркнули, что ремонт дорог горячим асфальтобетоном – временный. Такая профилактическая мера позволит обеспечить безопасность автомобилистов в межсезонье и оперативно устранить неровности.

Ранее в Перми дороги ремонтировали при помощи литого асфальта. Таким образом было отремонтировано более 3 тысяч кв. метров дорог.

«Как только позволят погодные условия, подрядчики приступят к капитальному ремонту дорог, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Все контракты были заключены заблаговременно», — обратили внимание в городской администрации.