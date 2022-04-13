Пекин, , 07:21 — REGNUM Выпуск специальных облигаций местных органов власти в Китае развивался намного быстрее и в этом году продвинулся дальше, чем в предыдущие годы, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

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Страна выделила все специальные квоты на облигации для строительства проекта, сообщил на пресс-конференции замминистра финансов Китая Сюй Хунцай. К концу марта страна предварительно разместила около 1,25 трлн юаней ($195,9 млрд) из квоты облигаций на 2022 год, или 86% от общей суммы.

Согласно отчету о работе правительства за этот год, страна планирует выпустить в общей сложности 3,65 трлн юаней облигаций специального назначения для местных органов власти в 2022 году.

Сюй также пообещал принять меры, включая более значительное снижение налогов и сборов и трансфертные платежи в ключевых областях, чтобы компенсировать потерю налоговых поступлений, вызванную возвратом налогов.