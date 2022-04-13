Благовещенск, , 07:25 — REGNUM В гибели министра цифрового развития и связи Приамурья Александра Курдюкова обвинили 39-летнего жителя Благовещенска. Расследование дела завершено, его направят в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Убийство Mate Marschalko

Читайте также: Следствие подтвердило причину гибели амурского министра

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Между министром и жителем Благовещенска произошёл конфликт на территории пансионата. Мужчина толкнул Александра Курдюкова, и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и ударился головой об бетонную площадку.

Инцидент произошёл 17 июля 2021 года, министр был госпитализирован и 24 июля скончался. Толкнувший его мужчина признал свою вину. Обвинительное заключение утверждено и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, должность руководителя министерства погибший занимал с января 2021 года.